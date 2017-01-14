Джордж Мартин рассказал, когда допишет новый том "Песнь льда и пламени"

Писатель заявил, что уже есть прогресс в написании шестой части фэнтези-саги

Шестой том известной литературной саги "Песнь льда и пламени" может быть закончен уже в нынешнем году. Об этом сообщил автор книги американский писатель Джордж Мартин, передает РИА Новости.

Напомним, что именно по книгам из серии эпической фэнтези-саги "Песнь льда и Пламени" был снят известный сериал "Игра престолов".

Сам Мартин отмечает, что рассчитывает закончить шестую книгу под названием "Ветра зимы" в 2017 году.

"Еще не закончено, но прогресс есть. Не такой, как я рассчитывал год назад, когда надеялся, что все будет закончено уже к этому времени. Теперь я думаю, что закончу в этом году", – поведал писатель и добавил, что также он думали год назад.

Отметим, что до этого Мартин выпустил пять книг, на основе которых снимали "Игру престолов":

"Игра престолов" (1996);

"Битва королей" (1998);

"Буря мечей" (2000);

"Пир стервятников" (2005);

"Танец с драконами" (2011).

В 2017 году планируется выпустить "Ветра зимы" и в будущем последнюю часть "Мечта о весне".