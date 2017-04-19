Джордж Буш-старший снова госпитализирован – СМИ
Причина госпитализации 92-летнего экс-президента США пока не сообщается
41-й президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший госпитализирован во вторник, передает телеканал NBC News со ссылкой на пресс-секретаря Джима Макграта.
"Бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш был госпитализирован", – говорится в сообщении, размещенном в микроблоге Твиттер телеканала.
Причина госпитализации не сообщается.
Напомним, в январе 92-летнего экс-президента США Джорджа Буша-старшего и его супругу Барбару доставили в больницу Техаса.
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