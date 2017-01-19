Джорджа Буша-старшего перевели в реанимацию – СМИ

Как сообщается, его состояние специалисты оценивают как стабильное

Бывший президент США Джордж Буш-старший, госпитализированный 14 января в Хьюстоне, был переведен врачами в отделение интенсивной терапии с диагнозом "пневмония", сообщает "Радио свобода".

Его состояние специалисты оценивают как стабильное.

Как сообщалось, попала в больницу также жена экс-президента Барбара Буш – из-за резкой усталости и кашля.

92-летний Буш является отцом экс-президента Джорджа Буша-младшего и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша, который выдвигал свою кандидатуру от республиканцев на недавних президентских выборах в США.

Старший Буш, как и его сыновья, является республиканцем, был вице-президентом при двух сроках в Белом доме Рональда Рейгана перед тем, как стать президентом в 1988 году.

В последние годы Буш пользуется инвалидной коляской.