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Джорджа Буша-старшего перевели в реанимацию – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7897/27_main.1484819703.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/27_tn.1484819703.jpg Мир Как сообщается, его состояние специалисты оценивают как стабильное

Джорджа Буша-старшего перевели в реанимацию – СМИ

Сегодня, 11:50

Как сообщается, его состояние специалисты оценивают как стабильное

Буш-старший. Фото: ipress.ua
Буш-старший. Фото: ipress.ua

Бывший президент США Джордж Буш-старший, госпитализированный 14 января в Хьюстоне, был переведен врачами в отделение интенсивной терапии с диагнозом "пневмония", сообщает "Радио свобода".

Его состояние специалисты оценивают как стабильное.

Как сообщалось, попала в больницу также жена экс-президента Барбара Буш – из-за резкой усталости и кашля.

92-летний Буш является отцом экс-президента Джорджа Буша-младшего и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша, который выдвигал свою кандидатуру от республиканцев на недавних президентских выборах в США.

Старший Буш, как и его сыновья, является республиканцем, был вице-президентом при двух сроках в Белом доме Рональда Рейгана перед тем, как стать президентом в 1988 году.

В последние годы Буш пользуется инвалидной коляской.
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