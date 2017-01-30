Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

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Ранее предполагалось, что Буша-старшего выпишут из больницы на прошедших выходных

Джорджа Буша-старшего выписали из больницы, фото AFP
Джорджа Буша-старшего выписали из больницы, фото AFP

Экс-президент США Джордж Буш-старший выписан из больницы, куда он попал с пневмонией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее предполагалось, что Буша-старшего выпишут из больницы на прошедших выходных.

По словам представителя экс-президента Джима Макграса, Буш-старший благодарен за пожелания о скорейшем выздоровлении, которые он получил, пока находился в больнице, а также за "первоклассную медпомощь", оказанную врачами и медсестрами.

Буш-старший был госпитализирован 14 января в Хьюстоне (штат Техас) с пневмонией, позднее его жена Барбара также была госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Бушу провели процедуры, он был временно подключен к аппарату искусственного дыхания. Позже экс-президента перевели из реанимации в обычную палату, а его жену выписали.

Бушу, который возглавлял страну в 1989–1993 годах, 92 года, Барбаре — 91.
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Источник:

РИА Новости

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