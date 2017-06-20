ЕC изменит формат шенгенской визы

Совет ЕС принял постановление о внесении изменений в регламент 1995 года, устанавливающий единый формат краткосрочных шенгенских виз.

"Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении в течение 20 лет, оказалась подверженной риску в связи с серьезными инцидентами, связанными с подделками и мошенничеством", – сообщили в Совете ЕС.

Как отмечается в документе, новый регламент будет, скорее всего, подписан в начале июля Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего его опубликуют в "Официальном журнале" ЕС.