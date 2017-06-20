ЕC изменит формат шенгенской визы

Сегодня, 14:21

Нынешняя визовая наклейка серьезно устарела, считают в Совете Евросоюза

Шенгенская виза изменит дизайн
Шенгенская виза изменит дизайн. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Совет ЕС принял постановление о внесении изменений в регламент 1995 года, устанавливающий единый формат краткосрочных шенгенских виз.

"Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении в течение 20 лет, оказалась подверженной риску в связи с серьезными инцидентами, связанными с подделками и мошенничеством", – сообщили в Совете ЕС.

Как отмечается в документе, новый регламент будет, скорее всего, подписан в начале июля Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего его опубликуют в "Официальном журнале" ЕС.
визы, шенген, Совет ЕС

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