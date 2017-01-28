Экономисты прогнозируют, что состояние Била Гейтса перевалит за триллион

Эксперты пришли к выводу, что финансовые показатели состояния богатейших людей планеты каждый год растет

Миллиардер Бил Гейтс в будущем может стать первым человеком на Земле, чье состояние перевалит за триллион долларов. Об этом говорится в отчете "Экономика для 99%", который подготовило международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam, передает "112 Украина".

Как прогнозируют экономисты, основатель Microsoft может стать триллионером к 86 годам. Для такого достижения ему нужно еще 25 лет жизни.

Согласно данным экспертов, размер состояния самых богатых людей планеты каждый год показывает прирост. Таким образом, экономисты пришли к выводу, что через четверть века у Гейтса будет уже не менее триллиона долларов.

На данный момент его состояние оценивается в 84,4 миллиарда долларов.

Как отмечается в отчете Oxfam, если в 2009 году 793 миллиардерам принадлежал капитал в 2,4 триллиона, то к 2016 году они располагали уже пятью триллионами. То есть ежегодный прирост составлял 11%.