Экс-чемпион мира по боксу подрезал брата и избил мать

Ранее Пол Спадафора уже отбывал тюремный срок за огнестрельное ранение своей девушки

Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF в легком весе американец Пол Спадафора был арестован полицией Питтсбурга по обвинению в домашнем насилии.

Спадафору обвиняют в том, что он нанес ножевые ранения своему брату и избил свою мать.

Отметим, что это уже далеко не первые проблемы с законом у Пола Спадафоры, и он уже даже отбыл двухлетний тюремный срок за то, что ранил свою девушку выстрелом из пистолета.