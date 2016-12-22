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Экс-чемпион мира по боксу подрезал брата и избил мать http://www.segodnya.ua/img/article/7822/14_main.1482432543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/14_tn.1482432543.jpg Мир Ранее Пол Спадафора уже отбывал тюремный срок за огнестрельное ранение своей девушки

Экс-чемпион мира по боксу подрезал брата и избил мать

Вчера, 20:49

Ранее Пол Спадафора уже отбывал тюремный срок за огнестрельное ранение своей девушки

Фото AFP
Фото AFP

Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF в легком весе американец Пол Спадафора был арестован полицией Питтсбурга по обвинению в домашнем насилии.

Спадафору обвиняют в том, что он нанес ножевые ранения своему брату и избил свою мать.

Отметим, что это уже далеко не первые проблемы с законом у Пола Спадафоры, и он уже даже отбыл двухлетний тюремный срок за то, что ранил свою девушку выстрелом из пистолета.
бокс

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Источник:

boxingnews.com.ua

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