Экс-чемпион мира по боксу подрезал брата и избил мать
Ранее Пол Спадафора уже отбывал тюремный срок за огнестрельное ранение своей девушки
Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF в легком весе американец Пол Спадафора был арестован полицией Питтсбурга по обвинению в домашнем насилии.
Спадафору обвиняют в том, что он нанес ножевые ранения своему брату и избил свою мать.
Отметим, что это уже далеко не первые проблемы с законом у Пола Спадафоры, и он уже даже отбыл двухлетний тюремный срок за то, что ранил свою девушку выстрелом из пистолета.
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