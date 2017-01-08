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Экс-футболист Пол Гаскойн получил травму черепа после нападения в отеле http://www.segodnya.ua/img/article/7863/35_main.1483873787.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/35_tn.1483873787.jpg Мир Пьяного Гаскойна столкнули с лестницы в гостинице

Экс-футболист Пол Гаскойн получил травму черепа после нападения в отеле

Сегодня, 13:05

Пьяного Гаскойна столкнули с лестницы в гостинице

Пол Гаскойн. Фото Instagram
Пол Гаскойн. Фото Instagram

Экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн получил травму черепа после нападения в отеле Лондона, в результате которого его столкнули с лестницы.

Как сообщается, полиция установила, что 49-летний Гаскойн был пьян в момент атаки, но ничем не спровоцировал нападавшего, которого в настоящее время разыскивают.

В больнице у Гаскойна зафиксировали повреждение черепа и наложили ему 11 швов.
футболист, Пол Гаскойн

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Источник:

Р-спорт

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