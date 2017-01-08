Экс-футболист Пол Гаскойн получил травму черепа после нападения в отеле

Пьяного Гаскойна столкнули с лестницы в гостинице

Экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн получил травму черепа после нападения в отеле Лондона, в результате которого его столкнули с лестницы.

Как сообщается, полиция установила, что 49-летний Гаскойн был пьян в момент атаки, но ничем не спровоцировал нападавшего, которого в настоящее время разыскивают.

В больнице у Гаскойна зафиксировали повреждение черепа и наложили ему 11 швов.