Экс-футболист Пол Гаскойн получил травму черепа после нападения в отеле
Пьяного Гаскойна столкнули с лестницы в гостинице
Экс-футболист сборной Англии Пол Гаскойн получил травму черепа после нападения в отеле Лондона, в результате которого его столкнули с лестницы.
Как сообщается, полиция установила, что 49-летний Гаскойн был пьян в момент атаки, но ничем не спровоцировал нападавшего, которого в настоящее время разыскивают.
В больнице у Гаскойна зафиксировали повреждение черепа и наложили ему 11 швов.
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