Экс-игрок "Челси" Оскар забил гол в дебютном матче за китайский клуб (видео)

Полузащитник Оскар забил гол в первом же матче за "Шанхай", куда недавно перешёл из "Челси".

Бразильский футболист в товарищеской встрече с "Аль-Батином" из Саудовской Аравии вышел на замену во втором тайме и забил мяч, а его команда в итоге победила со счетом 2:1.

"Я тренировался только два дня. Это начало нового сезона. У нас есть только одна цель – победить. Мои товарищи по команде играли очень хорошо и старались помочь адаптироваться. Трудно показать хорошую игру за такой короткий промежуток времени", – цитирует Оскара BBC.