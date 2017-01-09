Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Экс-игрок "Челси" Оскар забил гол в дебютном матче за китайский клуб (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/21_main.1483980517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/21_tn.1483980517.jpg Мир Бразильский футболист тренировался с новой командой всего два дня

Экс-игрок "Челси" Оскар забил гол в дебютном матче за китайский клуб (видео)

Сегодня, 18:48

Бразильский футболист тренировался с новой командой всего два дня

В Китае Оскару устроили грандиозную встречу. Фото AFP
В Китае Оскару устроили грандиозную встречу. Фото AFP

Полузащитник Оскар забил гол в первом же матче за "Шанхай", куда недавно перешёл из "Челси".

Бразильский футболист в товарищеской встрече с "Аль-Батином" из Саудовской Аравии вышел на замену во втором тайме и забил мяч, а его команда в итоге победила со счетом 2:1.

"Я тренировался только два дня. Это начало нового сезона. У нас есть только одна цель – победить. Мои товарищи по команде играли очень хорошо и старались помочь адаптироваться. Трудно показать хорошую игру за такой короткий промежуток времени", – цитирует Оскара BBC.
футбол, товарищеский матч, чемпионат Китая, Оскар футболист

Вы сейчас просматриваете новость "Экс-игрок "Челси" Оскар забил гол в дебютном матче за китайский клуб (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Оскар. Фото AFP

Игрок "Челси" Оскар стал самым дорогим трансфером в Китай

23 Декабря 2016, 21:30

Бразильский футболист опередил своих соотечественников Алекса Тейшейру и Халка

Мир

Оскар будет играть в чемпионате Китая. Фото AFP

Бразильский футболист Оскар променял "Челси" на чемпионат Китая

23 Декабря 2016, 11:45

Полузащитник футбольного клуба "Челси" Оскар перешел в шанхайский клуб "СИПГ"

Мир

Рикарду Карвалью с 2013 года выступал за "Монако". Фото asmonaco.com

Китайский клуб подписал победителя Евро-2016

Сегодня, 12:57

Рикарду Карвалью перешел в "Шанхай СИПГ"

Мир

Лукас Подольски. Фото Instagram

Лукас Подольски перейдет в китайский "Бэйцзин Гоань"

7 Января, 22:12

Трансфер 31-летнего немца должен состояться в ближайшие несколько дней

Мир

Роберт Левандовски. Фото AFP

Левандовски в Китае предлагали контракт на 40 миллионов в год - агент

6 Января, 21:21

Польский форвард решил остаться в Европе

Мир

Деле Алли. Фото AFP

Китайские клубы готовы платить восходящей звезде "Тоттенхэма" миллион долларов в неделю

6 Января, 18:31

20-летний полузащитник может стать самым высокооплачиваемым игроков в мире

Мир

Никола Калинич. Фото AFP

"Фиорентина" согласилась продать экс-игрока "Днепра" в Китай

6 Января, 17:25

Сумма отступных на 5 миллионов меньше, прописанной в контракт

Мир

Карлос Тевес зарабатывает больше всех в мировом футболе

Власти Китая ограничат расходы футбольных клубов на покупку легионеров

5 Января, 17:56

В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.