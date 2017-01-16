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Экс-игрок "Динамо" в отпуске устал отдыхать и сделал татуировку в честь "Спартака" http://www.segodnya.ua/img/article/7888/17_main.1484595629.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/17_tn.1484595629.jpg Мир Андрей Ещенко набил на плече звезду, посвященную московскому "Спартаку"

Экс-игрок "Динамо" в отпуске устал отдыхать и сделал татуировку в честь "Спартака"

Сегодня, 21:40

Андрей Ещенко набил на плече звезду, посвященную московскому "Спартаку"

Андрей Ещенко на медобследовании. Фото spartak.com
Андрей Ещенко на медобследовании. Фото spartak.com

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко после медобследования в преддверии первого зимнего сбора отметил, что во время отпуска занимался по индивидуальной программе. В частности, по словам 32-летнего игрока, он старался проводить время активно, играя в теннис.

"В отпуске устал отдыхать, – сказал Ещенко. – Не мог долго лежать на пляже. Выполнял индивидуальную программу, в теннис играл. Конечно, не как Роджер Федерер, но старался. Кстати, обратите внимание: наконец сделал еще одну татуировку – звезду на плече, посвященную "Спартаку".

Напомним, что Андрей Ещенко сыграл 11 матчей и забил один гол за киевское "Динамо". Также футболист успел поиграть в Украине в "Днепре" и киевском "Арсенале".
футболист, Спартак Москва, Роджер Федерер, Андрей Ещенко

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Источник:

Официальный сайт ФК "Спартак"

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