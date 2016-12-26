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Экс-игрок донецкого "Металлурга" поучаствовал в разгроме, который учинил "Манчестер Сити" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7833/32_main.1482781201.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/32_tn.1482781201.jpg Мир "Манчестер Сити" разгромил "Халл Сити" в 18-м туре чемпионата Англии

Экс-игрок донецкого "Металлурга" поучаствовал в разгроме, который учинил "Манчестер Сити" (фото)

Сегодня, 21:39

"Манчестер Сити" разгромил "Халл Сити" в 18-м туре чемпионата Англии

Футболисты "Манчестер Сити" разгромили "Халл Сити" в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в понедельник на поле "Халл Сити" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У "Манчестер Сити" голами отметились Яя Туре (72-я минута, с пенальти) и Келечи Ихеаначо (78), еще один мяч в свои ворота забил игрок "Халла" Кёртис Дэвис (90+4).

Напомним, что Яя Туре в 2003-2005 годах выступал за донецкий "Металлург".

"Манчестер Сити" набрал 39 очков и вышел на промежуточное второе место в чемпионате, но "горожан" может обойти "Ливерпуль" (37), у которого есть матч в запасе. "Халл Сити" с 12 баллами в активе замыкает турнирную таблицу.

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 18 15 1 2 38-11 46
2  МАНЧЕСТЕР СИТИ 18 12 3 3 39-20 39
3  ЛИВЕРПУЛЬ 17 11 4 2 41-20 37
4  АРСЕНАЛ 18 11 4 3 39-19 37
5  ТОТТЕНХЭМ 17 9 6 2 29-12 33
6  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18 9 6 3 27-18 33
7  ЭВЕРТОН 18 7 5 6 23-21 26
8  САУТГЕМПТОН 17 6 6 5 17-16 24
9  ВЕСТ БРОМВИЧ 18 6 5 7 23-22 23
10  УОТФОРД 18 6 4 8 22-30 22
11  ВЕСТ ХЭМ 18 6 4 8 23-32 22
12  СТОК СИТИ 17 5 6 6 19-24 21
13  БОРНМУТ 18 6 3 9 23-31 21
14  БЕРНЛИ 18 6 2 10 17-28 20
15  МИДЛСБРО 18 4 6 8 16-20 18
16  ЛЕСТЕР 18 4 5 9 23-31 17
17  КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 4 4 10 29-33 16
18  САНДЕРЛЕНД 18 4 2 12 16-31 14
19  СУОНСИ 18 3 3 12 21-41 12
20  ХАЛЛ СИТИ 18 3 3 12 14-39 12
чемпионат Англии, Манчестер Сити, Халл Сити

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AFP

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