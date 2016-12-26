Экс-игрок донецкого "Металлурга" поучаствовал в разгроме, который учинил "Манчестер Сити" (фото)

Футболисты "Манчестер Сити" разгромили "Халл Сити" в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в понедельник на поле "Халл Сити" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У "Манчестер Сити" голами отметились Яя Туре (72-я минута, с пенальти) и Келечи Ихеаначо (78), еще один мяч в свои ворота забил игрок "Халла" Кёртис Дэвис (90+4).

Напомним, что Яя Туре в 2003-2005 годах выступал за донецкий "Металлург".

"Манчестер Сити" набрал 39 очков и вышел на промежуточное второе место в чемпионате, но "горожан" может обойти "Ливерпуль" (37), у которого есть матч в запасе. "Халл Сити" с 12 баллами в активе замыкает турнирную таблицу.

Таблица чемпионата Англии: