Экс-игрок "Металлиста" Соса отказался возвращаться в чемпионат Турции

Хосе Соса не стал переходить из "Милана" в "Фенербахче"

Аргентинский полузащитник "Милана" Хосе Соса отказался от перехода в турецкий "Фенербахче".

За 31-летнего футболиста стамбульский клуб предлагал €7,5 млн. Согласно данным Football Italia, летом 2016 года эту же сумму "Милан" заплатил за Сосу другому турецкому клубу – "Бешикташу".

В нынешнем сезоне Соса провел в Серии А всего шесть матчей, но результативными действиями не отметился.

Хосе Соса выступал за харьковский "Металлист" на протяжении 2011-2014 годов.

Ранее "Фенербахче" объявил о переходе полузащитника "Шахтера" Александра Караваева. Украинец будет выступать в Турции на правах аренды до конца сезона без опции выкупа.