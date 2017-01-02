Экс-игрок "Шахтера" вошел в историю английской Премьер-лиги

Фернандиньостал первым футболистом после скандального Марио Балотелли, который заработал два удаления за сезон

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо был удален с поля в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с "Бернли".

На 32-й минуте опасный подкат Фернандиньо против Йоханна Гудмундссона привел к прямой красной карточке. Ранее по ходу этого сезона опорник уже был удален в игре с "Челси" (1:3).

Таким образом, Фернандиньо стал первым игроком "Сити" с двумя удалениями за сезон в чемпионате Англии после скандального футболиста Марио Балотелли, который достиг этой отметки в сезоне-2011/12.