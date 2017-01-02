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Экс-игрок "Шахтера" вошел в историю английской Премьер-лиги http://www.segodnya.ua/img/article/7852/45_main.1483378255.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/45_tn.1483378255.jpg Мир Фернандиньостал первым футболистом после скандального Марио Балотелли, который заработал два удаления за сезон

Экс-игрок "Шахтера" вошел в историю английской Премьер-лиги

Сегодня, 19:45

Фернандиньостал первым футболистом после скандального Марио Балотелли, который заработал два удаления за сезон

Фернандиньо был удален с поля в первом тайме. Фото AFP
Фернандиньо был удален с поля в первом тайме. Фото AFP

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо был удален с поля в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с "Бернли".

На 32-й минуте опасный подкат Фернандиньо против Йоханна Гудмундссона привел к прямой красной карточке. Ранее по ходу этого сезона опорник уже был удален в игре с "Челси" (1:3).

Таким образом, Фернандиньо стал первым игроком "Сити" с двумя удалениями за сезон в чемпионате Англии после скандального футболиста Марио Балотелли, который достиг этой отметки в сезоне-2011/12.
чемпионат Англии

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Источник:

gazeta.ru

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