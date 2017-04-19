Экс-офицер ФСБ: За терактами в РФ стоят российские спецслужбы

Сегодня, 15:59

Бывший чекист уверен, что взрывы жилых домов в 1999 году также на совести ФСБ

Оказывается не там все ищут террористов. Фото: news-front.info
Оказывается не там все ищут террористов. Фото: news-front.info

За взрывом в питерском метро, а также за другими терактами в России стоит Федеральная служба безопасности РФ, которая руками исламистов организовывает взрывы. Об этом рассказал в интервью "Обозревателю" бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов.

По его словам, у российских спецслужбы слишком большие возможности, чтоб "проморгать" террористическую атаку.

"Я стою на позиции, что ФСБ руками исламистов провело этот теракт. Учитывая возможности сотрудников по линии защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом – полный безлимит на использование техники, широкий круг полномочий плюс агентура во всех этих террористических группировках – все под контролем. Об их причастности говорит все. Даже то, что до сих пор ни одни маргиналы не взяли на себя ответственность за теракт", – рассказал Богданов и добавил, что это было сделано для того, чтоб сбить волну протестов, которые начались в конце марта по всей России.

Напомним, в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро на станции "Сенная площадь" погибли 15 человек, включая террориста. Более пяти десятков пассажиров метро пострадали.

Также он уверен, что в 1999 году за взрывами в жилых домах в России лежат также не совести ФСБ.

"Мы разбирали на 5-м курсе фильм "ФСБ взрывает Россию", как элемент подрывной деятельности западных спецслужб против России. Конспектировали, почему там все неправильно. Хотя понятно, что все так и было – ФСБ взорвала эти дома", – подчеркнул бывший сотрудник российских спецслужб.

В сентябре 1999 года, когда проходили первые президентские выборы для Владимира Путина, в российских городах прокатилась серия террористических актов. Так, взрывы произошли в жилых домах Буйнакска, Москвы и Волгодонска. В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести. Согласно официальной версии и приговорам судебных органов России, теракты были организованы и профинансированы руководителями незаконного вооружённого формирования Исламский институт "Кавказ".

Однако различные эксперты считали, что российские власти могли быть причастны к тем событиям.
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