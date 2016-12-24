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Экс-первая ракетка Китая Ли На родила второго ребенка (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/55_main.1482597445.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/55_tn.1482597445.jpg Мир Новорожденного мальчика назвали Сапацзоу

Экс-первая ракетка Китая Ли На родила второго ребенка (фото)

Сегодня, 18:34

Новорожденного мальчика назвали Сапацзоу

Ли На. Фото Facebook
Ли На. Фото Facebook

В пятницу экс-вторая ракетка мира Ли На и ее супруг Шань Цзян во второй раз стали родителями. Новорожденного мальчика назвали Сапацзоу.

В 2015 году Ли На родила дочку по имени Алиса. Девочка появилась на свет 3 июня – в четвертую годовщину победы матери на "Ролан Гаррос".

Ли На – победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, включая "Ролан Гаррос"-2011 и Australian Open-2014. В сентябре 2014 года китаянка завершила карьеру.

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На этой неделе пополнение произошло в семье еще одной двукратной чемпионки мэйджоров Виктории Азаренко. Белоруска родила мальчика.
На Ли, теннисистка

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Источник:

Eurosport

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