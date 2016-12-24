Экс-первая ракетка Китая Ли На родила второго ребенка (фото)
Новорожденного мальчика назвали Сапацзоу
В пятницу экс-вторая ракетка мира Ли На и ее супруг Шань Цзян во второй раз стали родителями. Новорожденного мальчика назвали Сапацзоу.
В 2015 году Ли На родила дочку по имени Алиса. Девочка появилась на свет 3 июня – в четвертую годовщину победы матери на "Ролан Гаррос".
Ли На – победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде, включая "Ролан Гаррос"-2011 и Australian Open-2014. В сентябре 2014 года китаянка завершила карьеру.
На этой неделе пополнение произошло в семье еще одной двукратной чемпионки мэйджоров Виктории Азаренко. Белоруска родила мальчика.
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