Экс-посол США не исключает авиаудар по Северной Корее

Сегодня, 04:30

Трамп хотел бы видеть больше давления на КНДР со стороны Китая, отмечает дипломат

США могут напасть на КНДР. Фото: theins.ru
США могут напасть на КНДР. Фото: theins.ru

США в случае необходимости готовы нанести авиаудар по Северной Корее, однако хотят подключить к процессу давления на Пхеньян и Китай. Такое мнение выразил экс-посол США в Украине, директор направления контроля над вооружениями Института Брукингса Стивен Пайфер в интервью ЛІГА.net.

По его словам, администрация Трампа хотела бы видеть больше давления на Северную Корею со стороны Китая.

"Вопрос в том, пойдет ли Китай на это. Я не уверен, что мы можем изменить ситуацию только давлением. Вопрос в том, нужно ли нам снова вступить в диалог. Возможно, стоит говорить с Северной Кореей о замораживании всех ракетных и ядерных испытаний. И если мы начнем переговоры об этом, возможно, Китай будет готов оказывать давление. В любом случае, это будет тяжелый вопрос", – сказал Пайфер.

Также он спрогнозировал вероятность авиаудара по Северной Корее.

"Я не могу исключить этого. Но прежде, чем наносить авиаудары, будут оценивать, как развивается ситуация, что делает Северная Корея. Ответ будет очень оперативным", – рассказал Пайфер.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что американская администрация не собирается вмешиваться во внутренние дела КНДР.

Однако, как стало известно 9 апреля, США направили ударную группу кораблей, включая авианосец, в район Корейского полуострова.
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