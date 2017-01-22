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Экс-президент Гамбии покинул столицу после отказа от власти http://www.segodnya.ua/img/article/7905/31_main.1485044146.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/31_tn.1485044146.jpg Мир Вооруженные силы Сенегала и Нигерии были готовы вторгнуться на территорию Гамбии, если ее многолетний президент Яхья Джамме не покинет свой пост

Экс-президент Гамбии покинул столицу после отказа от власти

Сегодня, 02:19

Вооруженные силы Сенегала и Нигерии были готовы вторгнуться на территорию Гамбии, если ее многолетний президент Яхья Джамме не покинет свой пост

Яхья Джамме отказался уступать кресло президента Гамбии оппозиционеру. Фото: AFP
Яхья Джамме отказался уступать кресло президента Гамбии оппозиционеру. Фото: AFP

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме вылетел из столицы африканского государства Банджул после того, как отказался от власти. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters. Как отмечает агентство, экс-лидер сел в самолет в аэропорту гамбийской столицы и вылетел из города в неизвестном направлении.

Напомним, 1 декабря 2016 года правящий в течении последних 22 лет Яйя Джамме неожиданно проиграл президентские выборы представителю Объединенной демократической партии Адаму Бэрроу. 3 декабря Джамме признал поражение, однако через неделю заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал провести новые выборы.

В связи с этим правительства Сенегала и Нигерии заявили, что их вооруженные силы готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если ее многолетний президент Яхья Джамме не покинет свой пост.
Гамбия

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