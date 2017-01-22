Экс-президент Гамбии покинул столицу после отказа от власти

Вооруженные силы Сенегала и Нигерии были готовы вторгнуться на территорию Гамбии, если ее многолетний президент Яхья Джамме не покинет свой пост

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме вылетел из столицы африканского государства Банджул после того, как отказался от власти. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters. Как отмечает агентство, экс-лидер сел в самолет в аэропорту гамбийской столицы и вылетел из города в неизвестном направлении.

Напомним, 1 декабря 2016 года правящий в течении последних 22 лет Яйя Джамме неожиданно проиграл президентские выборы представителю Объединенной демократической партии Адаму Бэрроу. 3 декабря Джамме признал поражение, однако через неделю заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал провести новые выборы.

В связи с этим правительства Сенегала и Нигерии заявили, что их вооруженные силы готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если ее многолетний президент Яхья Джамме не покинет свой пост.