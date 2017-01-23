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Экс-президент Гамбии уехал из страны, прихватив с собой более 11 млн долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7906/99_main.1485134605.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/99_tn.1485134605.jpg Мир Гамбия находится в бедственном финансовом положении

Экс-президент Гамбии уехал из страны, прихватив с собой более 11 млн долларов

Сегодня, 04:02

Гамбия находится в бедственном финансовом положении

Яйя Джамме, фото AFP
Яйя Джамме, фото AFP

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме за последние недели пребывания на должности украл 11,4 миллиона долларов и грузовым самолетом осуществил транспортировку дорогих автомобилей, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на специального советника нового президента.

"Гамбия находится в бедственном финансовом положении. Казна по существу пуста. Это есть реальное положение дел", — сообщил спецсоветник Маи Ахмад Фатти. О пустой казне говорил и новый президент Адама Барроу, который в четверг вступил в должность в посольстве Гамбии в Сенегале.

По словам Фатти, грузовой самолет из Чада за последние несколько часов президентства Джамме вывез различные предметы роскоши из Гамбии, в том числе автомобили, количество которых неизвестно. Сам Джамме покинул страну в субботу.

В среду парламент Гамбии продлил полномочия бывшему президенту Яйя Джамме, который 19 января должен был передать власть избранному главе государства Адаме Барроу.

В ночь на пятницу военные Сенегала заявили о вводе войск в Гамбию. Затем Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) объявило о приостановке операции до полудня пятницы, чтобы дать Джамме шанс на мирную передачу власти Барроу. При этом президент ЭКОВАС Марсель де Соуз предупредил, что войска силой сместят Джамме, если он не откажется от своего поста.

Накануне Джамме заявил, что добровольно принял решение отказаться от своего поста после 22 лет правления и передать полномочия новому президенту.
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Источник:

РИА Новости

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