Экс-президент Польши открестился от сотрудничества со спецслужбами
Бывший польский лидер выразил готовность доказать не имеет отношения к коммунистическим спецслужбам
Бывший президент Польши Лех Валенса отвергает обвинения в сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами Польши. Об этом он заявил в Гданьске, передает Укринформ.
Он отметил, что мог бы с помощью графологов доказать, что не имеет отношения к коммунистическим спецслужбам.
"Я клянусь, что никогда не сотрудничал, но у меня были свои методы борьбы. Я могу пригласить 100 графологов, которые придут к обратному выводу ", – заявил Валенса.
Он подчеркнул, что ни один из документов, которые проверял графологи, не принадлежит ему.
"Я никогда не был на той стороне", – добавил Валенса.
Отметим, в феврале 2016 года в Польше разразился скандал вокруг возможного сотрудничества Валенсы со спецслужбами коммунистической Польши. Сам экс-президент отметил, что не сотрудничал со спецслужбами, но "совершил ошибку" и "не может раскрыть правду". При этом он ожидал, что "это сделает виновник ситуации".
Графологическая экспертиза по делу по подозрению Леха Валенсы в сотрудничестве со спецслужбами коммунистической Польши доказала, что экс-президент в течение многих лет был агентом спецслужб Польской народной республики.
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