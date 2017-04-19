Врачи отчитались о состоянии Джорджа Буша-старшего

В Хьюстоне госпитализирован 41-й президент США Джордж Буш-старший – у него обнаружена легкая форма пневмонии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт.

"Бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш поступил в госпиталь Хьюстона 14 апреля на обследование в связи с непрекращающимся кашлем, который не позволял ему нормально отдыхать. Впоследствии у него была выявлена легкая форма пневмонии, лечение которой дало положительный результат", – уточнил Макграт.

Бывший лидер США "находится в очень хорошем состоянии и останется под дальнейшим наблюдением, пока полностью не восстановит свои силы".

Как известно, Бушу-старшему уже 92 года. Он занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года и является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США.

Напомним, в январе Буша-старшего уже госпитализировали с пневмонией.