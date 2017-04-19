Врачи отчитались о состоянии Джорджа Буша-старшего

Сегодня, 10:00

У госпитализированного политика обнаружили легкую пневмонию

Джордж Буш-старший. Фото: AFP
Джордж Буш-старший. Фото: AFP

В Хьюстоне госпитализирован 41-й президент США Джордж Буш-старший – у него обнаружена легкая форма пневмонии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт.

"Бывший президент США Джордж Герберт Уокер Буш поступил в госпиталь Хьюстона 14 апреля на обследование в связи с непрекращающимся кашлем, который не позволял ему нормально отдыхать. Впоследствии у него была выявлена легкая форма пневмонии, лечение которой дало положительный результат", – уточнил Макграт.

Бывший лидер США "находится в очень хорошем состоянии и останется под дальнейшим наблюдением, пока полностью не восстановит свои силы".

Как известно, Бушу-старшему уже 92 года. Он занимал пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года и является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США.

Напомним, в январе Буша-старшего уже госпитализировали с пневмонией. 
Джордж Буш, Буш, лечение, госпиталь, старший

Вы сейчас просматриваете новость "Врачи отчитались о состоянии Джорджа Буша-старшего". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Мелани Трамп станет первой леди Америки, родившейся за ее пределами

19 Января, 12:42

Жена Дональда Трампа во время избирательной кампании мужа уже заявила о своих приоритетах

Мир

В Сети высмеяли Джорджа Буша, "сражающегося" с дождевиком на инаугурации Трампа

21 Января, 06:13

43-й президент США запутался, когда пытался укрыться от дождя

Мир

Джордж Буш-старший, фото AFP

В сети появилось первое фото Джорджа Буша-старшего из больницы

24 Января, 03:15

Чета Буш благодарит американцев за поддержку и молитвы

Мир

Джордж Буш-старший. Фото: AFP

Джордж Буш-старший снова госпитализирован – СМИ

Сегодня, 01:33

Причина госпитализации 92-летнего экс-президента США пока не сообщается

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования