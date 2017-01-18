Экс-президента США Буша-старшего срочно госпитализировали
Как отмечается, он находится в методистском госпитале при Техасском медицинском центре
В США госпитализирован бывший президент страны Джордж Буш-старший. Об этом сообщает телеканал KHOU 11 News. Отмечается, что Буш находится в стабильном состоянии.
На данный момент причина его госпитализации не сообщается.
Бывший президент США находится в методистском госпитале при Техасском медицинском центре. Сообщается, что в скором времени его выпишут.
Напомни, летом 2015 Буш-старший попал в больницу с переломом шейного позвонка.
Как известно, в 2014 году Буш-старший отпраздновал свое 90-летие.
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