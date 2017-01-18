Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Экс-президента США Буша-старшего срочно госпитализировали http://www.segodnya.ua/img/article/7893/10_main.1484729933.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/10_tn.1484729933.jpg Мир Как отмечается, он находится в методистском госпитале при Техасском медицинском центре

Экс-президента США Буша-старшего срочно госпитализировали

Сегодня, 10:55

Как отмечается, он находится в методистском госпитале при Техасском медицинском центре

Буш-старший. Фото: ipress.ua
Буш-старший. Фото: ipress.ua

В США госпитализирован бывший президент страны Джордж Буш-старший. Об этом сообщает телеканал KHOU 11 News. Отмечается, что Буш находится в стабильном состоянии.

На данный момент причина его госпитализации не сообщается.

Бывший президент США находится в методистском госпитале при Техасском медицинском центре. Сообщается, что в скором времени его выпишут.

Напомни, летом 2015 Буш-старший попал в больницу с переломом шейного позвонка.

Как известно, в 2014 году Буш-старший отпраздновал свое 90-летие.
США, президент, больница, госпитализация, буш-старший

Вы сейчас просматриваете новость "Экс-президента США Буша-старшего срочно госпитализировали ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

В штате Мичиган официально утвердили победу Трампа

29 Ноября 2016, 02:03

Таким образом, Трамп стал первым кандидатом от республиканцев, который выиграл в штате Мичиган со времен выборов 1988 года

Мир

Фидель Кастро. Фото: AFP

CNN в некрологе о Кастро анонсировал смерть Буша-старшего

26 Ноября 2016, 19:11

Телеканал опубликовал новостную замету о смерти Фиделя Кастро, в которой не были удалены редакторские комментарии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.