Экс-президента Южной Кореи допросили в СИЗО

Пак Кын Хе отрицает все предъявленные ей обвинения

Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которую пометили в СИЗО к югу от Сеула, навестили следователи.

Следователи допросили Пак Кын Хе по делу о взяточничестве и передаче конфиденциальной информации. На допросе с Пак Кын Хе с ней был ее адвокат Ю Ен Ха.

Экс-президент отрицает все обвинения.

Напомним, 30 марта власти Южной Кореи арестовали бывшего президента по делу коррупции. Предполагается, что в изоляторе она проведет несколько месяцев, пока продолжаются судебные разбирательства.

Пак Кын Хе была отстранена от власти 10 марта. Причиной скандала стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).