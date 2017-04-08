Экс-президента Южной Кореи допросили в СИЗО

8 Апреля 2017, 13:48

Пак Кын Хе отрицает все предъявленные ей обвинения 

Пак Кын Хе арестована. Фото: AFP
Пак Кын Хе арестована. Фото: AFP

Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которую пометили в СИЗО к югу от Сеула, навестили следователи.

Следователи допросили Пак Кын Хе по делу о взяточничестве и передаче конфиденциальной информации. На допросе с Пак Кын Хе с ней был ее адвокат Ю Ен Ха.

Экс-президент отрицает все обвинения.

Напомним, 30 марта власти Южной Кореи арестовали бывшего президента по делу коррупции. Предполагается, что в изоляторе она проведет несколько месяцев, пока продолжаются судебные разбирательства.

Пак Кын Хе была отстранена от власти 10 марта. Причиной скандала стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).
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Источник:

РИА Новости

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