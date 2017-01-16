Эксперт пояснил, почему корабли РФ у берегов Сирии – это пиар и бессмыслица

Военные суда, что отправила Россия к Сирии, не были предназначены для ведения боевых действий в тех условиях, считает эксперт

Основная цель присутствия российской авианосной группы у берегов Сирии — это пиар, а военного смысла в этом не было. Такое мнение высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью Online.ua.

По его мнению, военные суда, что отправила Россия к Сирии, не были предназначены для ведения боевых действий в тех условиях

"Тем кораблям там делать нечего. Крейсер "Петр Великий" был построен, чтобы совершать самоубийственные рейды на случай ядерной войны, перехватывать и уничтожать американские военные конвои. После чего он должен был погибнуть. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не предназначен для дальних походов. Его место было в Баренцевом море. Наносить удары по наземным целям он не может. Потеряли два самолета сдуру, а хотели попиариться, что мы как американцы. Но самолеты с "Кузнецова" не могли подниматься с серьезными бомбовыми нагрузками. Поэтому должны были садиться на базе "Хмеймим", загружаться, и дальше кого-то немного бомбить. Бессмыслица. Крейсеры там не нужны были. Это был чистый пиар, и ничего более", – рассказал Фельгенгауэр.

Он добавил, что ракеты, которые несли российские крейсеры, не могут использоваться по наземным целям

Как ранее сообщалось в британских СМИ, российский авианосец "Адмирал Кузнецов" оказался бесполезным у берегов Сирии. Так, The Times писал, что большинство самолетов российского авианосного крейсера "Адмирал Кузнецов" были перемещены на базу в Сирии после того, как они столкнулись с трудностями при взлете с палубы корабля.

Эта гипотеза британцев позже сполна подтвердилась. После очередного боевого вылета, один из российских самолетов не смог нормально приземлиться на "Адмирал Кузнецов", выехав за пределы палубы и упав в море.

13 ноября 2016 года в Средиземном море у берегов Сирии разбился российский истребитель МиГ-29, взлетевший с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".