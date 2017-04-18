Эксперт рассказал, возможно ли военное столкновение США и РФ в Сирии

Ярошенко не исключает, что США и дальше будут периодически бомбить силы Асада

Военное противостояние в Сирии между Россией и США маловероятно, и вряд ли американцы будут развертывать там наземные операции. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Евгений Ярошенко.

По его словам, США не готовы вторгаться в Сирии из-за присутствия там российских войск, однако точечные удары по войскам Асада не исключены.

"Какие-то военные действия США против Сирии – маловероятны. Главное препятствие – это военное присутствие России, что приведет к риску прямого военного столкновения. Однако такие ограниченные превентивные удары по сирийским авиабазам или каким-то командно-логистическим центрам (если они связаны с доставками химического оружия) не исключаются", – сказал Ярошенко.

Он объяснил, что США, согласно уставу СБ ООН не могут вторгаться в Сирию, однако невыполнение обязательств россиянами по ликвидации химического оружия, дает политический повод американцам наносить удары по объектам войск Асада.

"Однако рассчитывать на то, что США будут развертывать наземные операции, не стоит. Кроме угрозы столкновения с Россией, это будет тянуть за собой какие-то дополнительные ресурсы, ненужные потери, в то время, когда приоритет – не устранение Асада, а борьба против ИГИЛ", – подчеркнул эксперт.

Ранее в Кремле заявляли, что после атаки американцев крылатыми ракетами по авиабазе в Сирии, отношения между США и Россией существенно подпорчены и риск столкновения между странами повышен.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли, по меньшей мере, 100 человек, еще около 400 попали в больницы.

7 апреля корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, нанесли удар ракетами "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных сил. Всего было выпущено более 50 ракет, которые были нацелены на взлетные полосы, а также на стоянки самолетов и заправочные комплексы.