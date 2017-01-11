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Эксперты Давоса назвали главные риски для человечества в 2017 году http://www.segodnya.ua/img/article/7871/47_main.1484127251.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/47_tn.1484127251.jpg Мир По мнению аналитиков ВЭФ, крайне вероятны массовая миграция, крупные теракты и масштабное хищение цифровых данных

Эксперты Давоса назвали главные риски для человечества в 2017 году

Сегодня, 11:34

По мнению аналитиков ВЭФ, крайне вероятны массовая миграция, крупные теракты и масштабное хищение цифровых данных

Эксперты Давоса выделили 13 галвных рисков для человечества в 2017 году. Фото: exopoliticsgb.com
Эксперты Давоса выделили 13 галвных рисков для человечества в 2017 году. Фото: exopoliticsgb.com

Экологические и геополитические проблемы несут главную угрозу человечеству в 2017 году. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, следует из очередного ежегодного доклада форума о глобальных рисках Global Risks Report 2017, передает РБК.

Всего эксперты определили 30 глобальных рисков, а также 13 тенденций, которые могут усилить их или изменить соотношение между ними. Риски подразделяются на пять категорий: экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом состав рисков практически не изменился. Единственное исключение — новый риск "неэффективность регионального и глобального управления", определяемый как неспособность региональных и глобальных структур решать экономические, геополитические и экологические проблемы.

В десятке наиболее вероятных рисков 2017 года три из сферы экологии и три из геополитики, при этом экологические риски выше – экстремальные погодные явления и масштабные стихийные бедствия вошли в топ-3 глобальных рисков. Также в десятку вошли риски антропогенных экологических катастроф.

В прошлом году в сфере изменения климата был достигнут значительный прогресс: более 100 стран, в том числе ведущие экономики мира – США и Китай, – ратифицировали Парижское соглашение по климату 2015 года, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере, отмечается в докладе. Тем не менее, изменения в политической сфере Европы и Северной Америки несут угрозу этим достижениям, предупреждает ВЭФ.

Вторая по значимости категория рисков — геополитика. Среди них самый опасный — крупные теракты; за ними следуют межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление. Возрастанию геополитических рисков способствует целый ряд факторов, уверены эксперты ВЭФ.

Риски конфликтов усугубляются технологическими новшествами. В таких сферах, как военная робототехника и искусственный интеллект, ускоряется гонка вооружений, следует из доклада ВЭФ.

На третьем месте — риски технологические: мошенничество с личными или служебными данными или их хищение, достигшее "беспрецедентных масштабов".

В числе наиболее вероятных технологических рисков ближайшего десятилетия эксперты назвали масштабные кибератаки (шестое место в десятке). Эксперты также сходятся во мнении, что в ближайшие годы деструктивное влияние технологий на непроизводственные отрасли экономики лишь усилится — стремительное развитие робототехники, сенсоров и машинного обучения будет вытеснять человеческий труд из сферы услуг.

В десятку наиболее вероятных рисков 2017 года эксперты ВЭФ включили также незаконную торговлю.

В число 13 тенденций, которые могут усилить глобальные риски или изменить соотношение между ними, эксперты ВЭВ включили стареющее население, изменение роли международных структур (ООН, МВФ, НАТО) и изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель отказались от Давоса-2017. Позже от участия в ВЭФ отказался и канадский премьер Джастин Трюдо.
миграция, ООН, эксперты, Давос, Меркель, теракты, экономический форум, геополитика, искусственный интеллект, Трюдо

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