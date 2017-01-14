Элиз Мертенс выиграла первый турнир WTA в карьере
21-летняя теннисистка впервые войдет в топ-100 рейтинга WTA
Бельгийская теннисистка Элиз Мертенс выиграла турнир WTA в австралийском Хобарте, Австралия, с призовым фондом в 227 000 долларов.
В финальной встрече бельгийка, пробившаяся в основную сетку соревнований через квалификацию, в двух сетах обыграла румынку Монику Никулеску, сеянную под третьим номером – 6:3, 6:1.
Матч продолжался 1 час 16 минут.
Этот титул стал первым для 21-летней Мертенс на турнирах WTA в одиночном разряде. Это позволит ей войти в топ-100 рейтинга WTA.
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