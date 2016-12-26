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Елизавета II не приняла участие в рождественской службе из-за простуды http://www.segodnya.ua/img/article/7829/45_main.1482702971.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/45_tn.1482702971.jpg Мир Отмечается, что королева все еще восстанавливается после перенесенной болезни

Елизавета II не приняла участие в рождественской службе из-за простуды

Вчера, 20:33

Отмечается, что королева все еще восстанавливается после перенесенной болезни

Елизавета II не приняла участие в рождественской службе из-за простуды, фото AFP
Елизавета II не приняла участие в рождественской службе из-за простуды, фото AFP
Королева Великобритании Елизавета II не приняла участие в рождественской службе в поместье Сэндрингем в воскресенье 25 декабря, так как еще не оправилась после простуды. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца, передает телеканал "112 Украина".

"Её Величество Королева не будет присутствовать в церкви в Сэндрингеме этим утром. Королева продолжит восстанавливаться после тяжёлой простуды и останется в помещении, чтобы ускорить процесс выздоровления", — цитируют пресс-службу.

Во дворце подчеркнули, что Елизавета II намерена принять участие в праздновании Рождества со своей семьёй в течение дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Рождество Христово по григорианскому календарю сегодня, 25 декабря, празднуют миллионы людей во всем мире.
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