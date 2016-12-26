Елизавета II не приняла участие в рождественской службе из-за простуды

"Её Величество Королева не будет присутствовать в церкви в Сэндрингеме этим утром. Королева продолжит восстанавливаться после тяжёлой простуды и останется в помещении, чтобы ускорить процесс выздоровления", — цитируют пресс-службу.

Во дворце подчеркнули, что Елизавета II намерена принять участие в праздновании Рождества со своей семьёй в течение дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Рождество Христово по григорианскому календарю сегодня, 25 декабря, празднуют миллионы людей во всем мире.