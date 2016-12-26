Елизавета II не приняла участие в рождественской службе из-за простуды
Отмечается, что королева все еще восстанавливается после перенесенной болезни
"Её Величество Королева не будет присутствовать в церкви в Сэндрингеме этим утром. Королева продолжит восстанавливаться после тяжёлой простуды и останется в помещении, чтобы ускорить процесс выздоровления", — цитируют пресс-службу.
Во дворце подчеркнули, что Елизавета II намерена принять участие в праздновании Рождества со своей семьёй в течение дня.
Напомним, ранее сообщалось, что Рождество Христово по григорианскому календарю сегодня, 25 декабря, празднуют миллионы людей во всем мире.
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