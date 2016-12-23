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Елизавета II разочаровалась в Терезе Мэй из-за Brexit http://www.segodnya.ua/img/article/7823/16_main.1482479624.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/16_tn.1482479624.jpg Мир Премьер Великобритании не делится с королевой подробностями о подготовке выхода государства из ЕС

Елизавета II разочаровалась в Терезе Мэй из-за Brexit

Сегодня, 09:52

Премьер Великобритании не делится с королевой подробностями о подготовке выхода государства из ЕС

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: AFP
Королева Великобритании Елизавета II. Фото: AFP

Королева Великобритании Елизавета II оказалась разочарована тем, что премьер-министр Тереза Мэй отказалась делиться с ней подробностями переговорной стратегии по выходу страны из Евросоюза, передает Корреспондент со ссылкой на The Times.

"Королева осталась разочарованной Терезой Мэй после того, как премьер-министр отказалась делиться с ней планами по Brexit во время посещения Балморала", – пишет издание.

Отмечается, что этот разговор состоялся в королевском замке в Шотландии в сентябре 2016 года. По словам источника, Мэй настояла на своей позиции "Brexit означает Brexit", не желая вдаваться в детали, чем разочаровала королеву.

В то же время в Букингемском дворце эту информацию назвали "догадкой анонимного источника" и не стали давать комментариев по этому поводу.

Как сообщалось, Великобритания может подать заявку на выход из Евросоюза в начале 2017 года.
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