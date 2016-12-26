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Елизавета II в своем рождественском послании рассказала о людях, которые ее вдохновляют http://www.segodnya.ua/img/article/7830/13_main.1482717310.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/13_tn.1482717310.jpg Мир В своей десятиминутной речи Елизавета II говорила о достижениях британских олимпийцев и паралимпийцев на играх в Рио

Елизавета II в своем рождественском послании рассказала о людях, которые ее вдохновляют

Сегодня, 03:55

В своей десятиминутной речи Елизавета II говорила о достижениях британских олимпийцев и паралимпийцев на играх в Рио

Елизавета II, фото AFP
Елизавета II, фото AFP

Королева Великобритании Елизавета II в рождественском послании заявила, что ее вдохновляют обычные люди, совершающие выдающиеся поступки.

Как передает ВВС, в десятиминутной речи она говорила о том, как она вдохновлена "обычными людьми, совершающими выдающиеся поступки".

"Тысячи маленьких добрых дел могут что-то изменить, даже когда мировые проблемы кажутся слишком большими, чтобы эти изменения стали возможны", – сказала Королева.

В своей десятиминутной речи Елизавета II говорила о достижениях британских олимпийцев и паралимпийцев на играх в Рио.

"Обнаружив в себе способности, о которых они едва подозревали, эти атлеты теперь вдохновляют других людей", – отметила Королева.

Вдохновила Елизавету II, по ее словам, и самоотверженность врачей, фельдшеров и членов экипажа East Anglian Air Ambulance – компании, которая отвечает за деятельность вертолетов скорой помощи в Восточной Англии. Сейчас в ней работает пилотом герцог Кембриджский и внук королевы принц Уильям.

"Я всегда черпаю силы от встреч с обычными людьми, делающими выдающиеся вещи: волонтерами, сиделками, организаторами сообществ и хорошими соседями – невоспетыми героями, чья тихая преданность делает их особенными", – отметила в речи Королева.

Она заметила, что часто мировые проблемы, включая войны и несправедливость, кажутся слишком большими, чтобы кто-то один мог что-либо изменить.
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