Энди Кэрролл забил супер-гол ударом через себя (видео)

"Вест Хэм" расправился с "Кристал Пэлас" в домашнем матче 21-го тура Премьер-лиги – 3:0. Один из лучших голов уикенда на 79-й минуте забил Энди Кэрролл, который откликнулся на навес Микаэла Антонио и исполнил великолепный удар через себя.

В 2011 году Кэрролл стал самым дорогим английским футболистом в истории, совершив переход из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 41 млн евро.

На "Энфилде" Энди так и не заиграл и в 2013 году ушел в "Вест Хэм" за 17,5 млн евро.

Кэрролл забил третий гол в 13 матчах сезона-2016/17.