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Энди Кэрролл забил супер-гол ударом через себя (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/98_main.1484427339.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/98_tn.1484427339.jpg Мир Нападающий "Вест Хэма" забил красивейший мяч в поединке с "Кристал Пэлас"

Энди Кэрролл забил супер-гол ударом через себя (видео)

Сегодня, 22:55

Нападающий "Вест Хэма" забил красивейший мяч в поединке с "Кристал Пэлас"

Энди Кэрролл положил один из лучших голом уикенда потрясающим ударом через себя. Фото AFP
Энди Кэрролл положил один из лучших голом уикенда потрясающим ударом через себя. Фото AFP

"Вест Хэм" расправился с "Кристал Пэлас" в домашнем матче 21-го тура Премьер-лиги – 3:0. Один из лучших голов уикенда на 79-й минуте забил Энди Кэрролл, который откликнулся на навес Микаэла Антонио и исполнил великолепный удар через себя.

В 2011 году Кэрролл стал самым дорогим английским футболистом в истории, совершив переход из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 41 млн евро.

На "Энфилде" Энди так и не заиграл и в 2013 году ушел в "Вест Хэм" за 17,5 млн евро.

Кэрролл забил третий гол в 13 матчах сезона-2016/17.
чемпионат Англии, Вест Хэм, Энди Кэрролл

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Источник:

Eurosport

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