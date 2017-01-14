Энди Кэрролл забил супер-гол ударом через себя (видео)
Нападающий "Вест Хэма" забил красивейший мяч в поединке с "Кристал Пэлас"
"Вест Хэм" расправился с "Кристал Пэлас" в домашнем матче 21-го тура Премьер-лиги – 3:0. Один из лучших голов уикенда на 79-й минуте забил Энди Кэрролл, который откликнулся на навес Микаэла Антонио и исполнил великолепный удар через себя.
В 2011 году Кэрролл стал самым дорогим английским футболистом в истории, совершив переход из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 41 млн евро.
На "Энфилде" Энди так и не заиграл и в 2013 году ушел в "Вест Хэм" за 17,5 млн евро.
Кэрролл забил третий гол в 13 матчах сезона-2016/17.
A screamer from the big man Andy Carroll #WHUFC #WestHam pic.twitter.com/v0ejltWjBn— Simon Walsh (@SiiWalsh) 14 січня 2017 р.
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