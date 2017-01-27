Эрдоган хочет как можно скорее встретиться с Трампом

По его словам, главный вопрос предстоящих переговоров – это повторная оценка турецко-американских отношений в рамках стратегической концепции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом как можно скорее, чтобы пересмотреть турецко-американские отношения. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Мое желание – встретиться с Трампом без значительных задержек. Главный вопрос, который мы будем поднимать, когда встретимся – это повторная оценка турецко-американских отношений в рамках стратегической концепции. Разве наши стратегические связи сейчас нормально работают? Нет. Мы должны сделать их нормальными", – заявил журналистам Эрдоган, возвращаясь из Африки 26 января.

"Мы две страны-члены НАТО, но нельзя сказать, что наш нынешний уровень солидарности является подобающим странам НАТО. Конечно, в связи с этим у нас также есть возможность понять лучше, что означали недавние заявления Трампа о НАТО", – добавил Эрдоган.

"Я планирую встретиться с (президентом РФ. – Ред.) Путиным. Там может быть возможность провести телефонный разговор с Трампом, прежде чем мы встретимся с глазу на глаз", – сказал он.

Напомним, в Турции заявили, что ожидают от новой администрации США и нового президента Дональда Трампа экстрадиции оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и прекращения сотрудничества с сирийскими курдами против "Исламского государства".