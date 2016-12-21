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Эрдоган назвал убийцу посла России последователем Гюлена http://www.segodnya.ua/img/article/7818/10_main.1482357079.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/10_tn.1482357079.jpg Мир По словам президента Турции, стрелявший был членом FETÖ

Эрдоган назвал убийцу посла России последователем Гюлена

Вчера, 23:51

По словам президента Турции, стрелявший был членом FETÖ

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP
Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полицейский, который застрелил посла РФ в Анкаре, был членом сети оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции, передает "Радио Свобода"

"Нет смысла скрывать, что он член сети FETÖ. Все его связи ведут к FETÖ", - заявил Эрдоган.

Власти Турции называют последователей оппозиционного религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США, террористической сетью Гюлена или FETÖ.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал госсекретарю США Джону Керри в телефонном разговоре, что Турция и Россия знают, что организация Гюлена стоит за атакой, жертвой которой стал российский посол Андрей Карлов.

Турция требует экстрадиции Гюлена, обвиняя его также в организации попытки военного путча в июле этого года. Однако министерство юстиции США настаивает на предоставлении убедительных доказательств вины Гюлена.

Напомним, 19 декабря Андрей Карлов был убит 22-летним Мевлютом Алтынташем, которого подозревают в связях с проповедником Гюленом и в причастности к попытке июльского переворота.

Убийство произошло во время открытия фотовыставки "Россия глазами турков" в Анкаре, Алтынташ выстрелил в Андрея Карлова со словами: "Помните Алеппо, помните Сирию. Мы не оставим вас в покое. Только смерть остановит меня. Мы умираем под Алеппо, ты умрешь здесь". Одетый в официальный костюм с галстуком Алтынташ выстрелил в спину дипломата, предположительно, восемь раз. Турецкая полиция убила его в результате спецоперации, при этом были ранены еще три человека.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что стрелок был сотрудником турецкой полиции. При этом Haberturk сообщало, что он был уволен из-за расследования дела о попытке госпереворота в Турции. 

Россия и Турция единогласно назвали убийство провокацией, направленной на разрушение отношений двух стран, и намерены не допустить этого.

Владимир Путин присвоил звание героя России убитому послу Андрею Карлову. 
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