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Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке "Исламского государства" http://www.segodnya.ua/img/article/7837/46_main.1482875563.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/46_tn.1482875563.jpg Мир Эрдоган утверждает, что у него достаточно "подтвержденных доказательств"  

Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке "Исламского государства"

Вчера, 23:58

Эрдоган утверждает, что у него достаточно "подтвержденных доказательств"

 

Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP
Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов".

"Силы коалиции, к сожалению, на данный момент не придерживаются того, что обещали", – сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре, передает Deutsche Welle.

По его словам, коалиция оказывает поддержку как отрядам ИГ, так и курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG), которые считаются вооруженным крылом сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).

"Они обвиняли нас в поддержке ИГ. А вот теперь они поддерживают террористические группировки, в том числе и ИД, YPG и PYD. Здесь сомнений нет. У нас есть достаточно подтвержденных доказательств – фотографий и видеозаписей", – заверил Эрдоган.

Партия PYD приближена к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в ЕС, США и Турции считается террористической организацией. 6 ноября Эрдоган обвинил Европу в поддержке РПК. Год назад, в разгар кризиса между Россией и Турцией, со стороны Москвы в адрес Анкары звучали обвинения в торговле нефтью с ИГ.
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Источник:

УНИАН

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