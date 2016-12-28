Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке "Исламского государства"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов".

"Силы коалиции, к сожалению, на данный момент не придерживаются того, что обещали", – сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре, передает Deutsche Welle.

По его словам, коалиция оказывает поддержку как отрядам ИГ, так и курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG), которые считаются вооруженным крылом сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).

"Они обвиняли нас в поддержке ИГ. А вот теперь они поддерживают террористические группировки, в том числе и ИД, YPG и PYD. Здесь сомнений нет. У нас есть достаточно подтвержденных доказательств – фотографий и видеозаписей", – заверил Эрдоган.

Партия PYD приближена к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в ЕС, США и Турции считается террористической организацией. 6 ноября Эрдоган обвинил Европу в поддержке РПК. Год назад, в разгар кризиса между Россией и Турцией, со стороны Москвы в адрес Анкары звучали обвинения в торговле нефтью с ИГ.



