Эрдоган отреагировал на теракт в Стамбуле

Турция понимает связь между терактами и ситуацией в регионе и намерена искоренить терроризм у его истоков, заверил турецкий лидер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью совершенного ночью в Стамбуле теракта было дестабилизировать страну и "посеять хаос". Об этом сообщает сайт телеканала CNN Turk.

Эрдоган заявил, что Турция понимает связь между терактами и ситуацией в регионе и намерена искоренить терроризм у его истоков.

Минувшей ночью неизвестные преступники совершили нападение на ночной клуб Reina в районе Ортакёй. По данным турецкого телеканала NTV, двое злоумышленников в костюмах Санта-Клауса устроили там стрельбу.

Согласно заявлению министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, погибли 39 человек, не менее 15 из них – иностранцы. Ранения получили 69 человек.