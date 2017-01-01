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Эрдоган отреагировал на теракт в Стамбуле http://www.segodnya.ua/img/article/7850/41_main.1483263304.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/41_tn.1483263304.jpg Мир Турция понимает связь между терактами и ситуацией в регионе и намерена искоренить терроризм у его истоков, заверил турецкий лидер

Эрдоган отреагировал на теракт в Стамбуле

Сегодня, 11:31

Турция понимает связь между терактами и ситуацией в регионе и намерена искоренить терроризм у его истоков, заверил турецкий лидер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: vestikavkaza.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: vestikavkaza.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью совершенного ночью в Стамбуле теракта было дестабилизировать страну и "посеять хаос". Об этом сообщает сайт телеканала CNN Turk.

Эрдоган заявил, что Турция понимает связь между терактами и ситуацией в регионе и намерена искоренить терроризм у его истоков.

Минувшей ночью неизвестные преступники совершили нападение на ночной клуб Reina в районе Ортакёй. По данным турецкого телеканала NTV, двое злоумышленников в костюмах Санта-Клауса устроили там стрельбу.

Согласно заявлению министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, погибли 39 человек, не менее 15 из них – иностранцы. Ранения получили 69 человек.
Турция, новый год, теракт, нападение, эрдоган, ночной клуб, хаос

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