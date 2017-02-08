ЕС осудил принятый израильским кнессетом "Закон об урегулировании"

Сегодня, 00:42

По мнению главы европейской дипломатии, при решении этого вопроса израильский парламент вышел за пределы своей юрисдикции

Федерика Могерини, фото AFP
Федерика Могерини, фото AFP

Европейский союз осуждает принятие израильским кнессетом 6 февраля "Закона об урегулировании", заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Этот закон пересекает новый и опасный порог, узаконивая в соответствии с израильским законодательством изъятие прав собственности палестинцев и, по сути, разрешая конфискацию частной палестинской земли на оккупированной территории", – говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.

Могерини указывает на то, что этот закон позволяет "легализацию" многочисленных поселений и форпостов, которые ранее считались незаконными даже по израильским законам и которые являются незаконными в соответствии с международным правом.

По мнению главы европейской дипломатии, при решении этого вопроса израильский парламент вышел за пределы своей юрисдикции.

Будучи реализованным, считает Могерини, закон помешает планам сосуществования двух государств и закрепит неравенство, вечную оккупацию и конфликт.

Высокий представитель ЕС напомнила, что "в соответствии с недавно принятой резолюцией 2334 СБ ООН, израильские поселения на оккупированной палестинской территории являются незаконными в соответствии с нормами международного права". "Как было указано в рекомендациях доклада "ближневосточного квартета", такие поселения являются препятствием для мира и ставят под угрозу жизнеспособность (перспективы – ред.) двух государств", – отмечается в коммюнике.

ЕС призвал израильское руководство воздерживаться от применения этого закона и избегать мер по дальнейшему повышению напряженности и созданию угрозы для перспективы мирного урегулирования конфликта. От Израиля ждут подтверждения действиями и политикой приверженности решению конфликта путем создания двух государств, чтобы восстановить взаимное доверие и создать условия для прямых и конструктивных переговоров, говорится в заявлении Могерини.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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