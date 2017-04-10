ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США в Сирии

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе своего визита в Алжир в очередной раз заявила, что у сирийского кризиса не может быть военного решения и это твердая позиция Евросоюза. В то же время, решение Трампа нанести ракетный удар, она назвала понятным.

"Мы как Европейский союз в единстве 28 государств-членов ЕС сочли понятными намерения наших американских друзей, но теперь настал момент дать еще более значительный толчок политическим и дипломатическим усилиям в Женеве", – сказала Могерини, отвечая на вопрос о ракетном ударе.

Могерини отметила, что конфликт в Сирии должен решаться "путем межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве".

По ее словам, необходимо "политическое решение, чтобы положить конец сирийскому конфликту", а также "заслуживающий доверия политический переходный период".

"Я говорю это после того, как громко и ясно объявила в начале прошедшей недели наш твердый ответ на использование химического оружия. Для нас это преступление против человечности, это военное преступление, и мы думаем, что виновные, выявленные соответствующими механизмами системы Объединенных Наций, должны понести ответственность за это нарушение международного права", – заявила Могерини.

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.