ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США в Сирии

Вчера, 08:23

Могерини настаивает, что конфликт должен решиться дипломатическим путем

Американские ракеты громят авиабазу Асада. Фото: AFP
Американские ракеты громят авиабазу Асада. Фото: AFP

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе своего визита в Алжир в очередной раз заявила, что у сирийского кризиса не может быть военного решения и это твердая позиция Евросоюза. В то же время, решение Трампа нанести ракетный удар, она назвала понятным.

"Мы как Европейский союз в единстве 28 государств-членов ЕС сочли понятными намерения наших американских друзей, но теперь настал момент дать еще более значительный толчок политическим и дипломатическим усилиям в Женеве", – сказала Могерини, отвечая на вопрос о ракетном ударе.

Могерини отметила, что конфликт в Сирии должен решаться "путем межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве".

По ее словам, необходимо "политическое решение, чтобы положить конец сирийскому конфликту", а также "заслуживающий доверия политический переходный период".

"Я говорю это после того, как громко и ясно объявила в начале прошедшей недели наш твердый ответ на использование химического оружия. Для нас это преступление против человечности, это военное преступление, и мы думаем, что виновные, выявленные соответствующими механизмами системы Объединенных Наций, должны понести ответственность за это нарушение международного права", – заявила Могерини.

Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.
Сирия, ООН, химическое оружие, химическая атака, преступление против человечности, могерини, ракетный удар
Все новости по теме Война в Сирии.

Вы сейчас просматриваете новость "ЕС отнесся с пониманием к ракетному удару США в Сирии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Федерика Могерини. Фото: AFP

Могерини обвинила режим Асада в химической атаке против сирийской оппозиции

4 Апреля, 16:33

По ее словам, это резкое напоминание о том, что ситуация на местах продолжает оставаться драматичной во многих частях Сирии

Мир

Федерика Могерини, фото AFP

Государства ЕС не будут размещать посольства в Иерусалиме

3 Апреля, 23:03

Вопрос был связан с тем, что арабский мир обеспокоен заявлением президента США Дональда Трампа о намерении перенести американское посольство в Иерусалим

Мир

Федерика Могерини. Фото: AFP

Могерини прокомментировала взрыв в метро в Петербурге

3 Апреля, 17:16

Она отметила, что следит за новостями из Санкт-Петербурга вместе со всеми министрами иностранных дел ЕС

Украина

Климкин и Могерини. Фото: mfa.gov.ua

Климкин обсудил с Могерини ситуацию на Донбассе и "безвиз"

31 Марта, 16:59

Министр пожаловался на российские провокации в Украине, а также выразил надежду на скорейшее решение по отмене виз

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования