ЕС выделит Молдове 100 млн евро макрофинансовой помощи

Предполагается, что из общей суммы помощи 60 млн евро составят долгосрочные кредиты, остальные 40 млн евро будут грантом, то есть не потребуют возвращения

Евросоюз может предоставить Молдове 100 млн евро макрофинансовой помощи. Соответствующее решение приняли сегодня послы стран ЕС в Брюсселе. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза, передает "Украинская правда".

Предполагается, что из общей суммы помощи 60 млн евро составят долгосрочные кредиты, остальные 40 млн евро будут грантом, то есть не потребуют возвращения.

Средства будут направлены на поддержку экономической стабильности страны и проведение структурных реформ, помощь в покрытии внешних финансовых потребностей в течение следующих двух лет.

Условия предоставления помощи ЕС будут записаны в меморандуме о взаимопонимании, который впоследствии должны подписать правительство Молдовы и Европейская комиссия. В Совете ЕС сообщают, что условия будут касаться демократии, верховенства права и прав человека. Также меморандум будет содержать положения относительно прозрачности управления государственными финансами, противодействия коррупции и отмыванию денег.

Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявил, что меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом, который подписал президент Игорь Додон, просто бумага, не обладающая юридической ценностью.

"Позиция Демпартии по поводу этого меморандума очень четкая. В Молдове парламент – это высший орган, который определяет направления внешней и внутренней политики. Да, президент участвует в переговорах и ставит подпись от имени Молдовы, но потом эти документы должен ратифицировать парламент. Он должен предупреждать партнеров, с которыми подписывает документ, что тот не обладает юридической силой", – заявил Филипп.