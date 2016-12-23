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Еще одна российская спортсменка дисквалифицирована за допинг http://www.segodnya.ua/img/article/7825/98_main.1482518698.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/98_tn.1482518698.jpg Мир Анастасия Баздырева наказана двухлетней дисквалификацией

Еще одна российская спортсменка дисквалифицирована за допинг

Вчера, 20:44

Анастасия Баздырева наказана двухлетней дисквалификацией

Фото AFP
Фото AFP

Как сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), российская легкоатлетка Анастасия Баздырева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, в ноябре прошлого года комиссия WADA  рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед ОИ-2012, которые были сокрыты Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), пожизненно отстранить легкоатлеток Баздыреву, Екатерину Поистогову, Марию Савинову, Кристину Угарову и Татьяну Мязину, а также тренеров Алексея Мельникова, Владимира Казарина, Владимира Мохнева, Виктора Чегина и специалиста международного уровня по антидопингу Сергея Португалова.

Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение CAS.
легкая атлетика, допинг, Спортивный арбитражный суд

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Источник:

Советский спорт

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