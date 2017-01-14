Еще одна страна решила отгородиться от России стеной

Литва собирается построить стену на границе с Калининградской областью РФ

Государственный бюджет Литвы на 2017 год предусматривает строительство стены на границе с Калининградской областью РФ, передает портал Lietuvos žinios.

Отмечается, что в настоящий момент госграница Литвы и Калининградской области РФ обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, официальный Вильнюс в 2017 году впервые выделит 3,6 млн евро на строительство стены на границе с российским эксклавом.

"Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году", — пояснил министр.

Утверждается, что пограничное ограждение не станет "Китайской стеной", так как его основная цель усматривается в ограничении воза в Литву контрабанды.

Напомним, в ноябре 2016 года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Россию суперпроблемой и выразил опасения, что российский президент Владимир Путин может испытать НАТО на прочность.