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Еще одна страна решила отгородиться от России стеной http://www.segodnya.ua/img/article/7882/16_main.1484392267.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/16_tn.1484392267.jpg Мир Литва собирается построить стену на границе с Калининградской областью РФ

Еще одна страна решила отгородиться от России стеной

Сегодня, 13:10

Литва собирается построить стену на границе с Калининградской областью РФ

Литва построит стену на границе с Россией. Фото: BaltNews.lt
Литва построит стену на границе с Россией. Фото: BaltNews.lt

Государственный бюджет Литвы на 2017 год предусматривает строительство стены на границе с Калининградской областью РФ, передает портал Lietuvos žinios.

Отмечается, что в настоящий момент госграница Литвы и Калининградской области РФ обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

По словам главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, официальный Вильнюс в 2017 году впервые выделит 3,6 млн евро на строительство стены на границе с российским эксклавом.

"Этих средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей, средства на которую будут найдены в следующем году", — пояснил министр.

Утверждается, что пограничное ограждение не станет "Китайской стеной", так как его основная цель усматривается в ограничении воза в Литву контрабанды.

Напомним, в ноябре 2016 года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Россию суперпроблемой и выразил опасения, что российский президент Владимир Путин может испытать НАТО на прочность.
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