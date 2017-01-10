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Если форвард Марсьяль забьет еще два гола, его команде придется заплатить 10 миллионов евро http://www.segodnya.ua/img/article/7867/23_main.1484035261.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/23_tn.1484035261.jpg Мир "Манчестер Юнайтед" выплатить "Монако" бонус в случае, если Антони Марсьяль забьет 25 голов – на счету нападающего уже 23

Если форвард Марсьяль забьет еще два гола, его команде придется заплатить 10 миллионов евро

Сегодня, 10:00

"Манчестер Юнайтед" выплатить "Монако" бонус в случае, если Антони Марсьяль забьет 25 голов – на счету нападающего уже 23

Антони Марсьяль. Фото AFP
Антони Марсьяль. Фото AFP

Трансферная стоимость нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля может возрасти. Футболист в 2015 году был куплен у "Монако" за 60 миллионов евро и забил уже 23 гола.

По информации СМИ, если 21-летний француз забьет в общей сложности 25 мячей, то "МЮ" должен будет заплатить "Монако" еще 10 миллионов евро. Такой пункт прописан в контракте игрока.

Если в будущем Марсьяль проведет за сборную Франции 25 матчей и войдет в тройку претендентов на "Золотой мяч", манкунианцы должны будут заплатить еще по 10 миллионов.
Монако, Манчестер Юнайтед, Антони Марсьяль

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Источники:

Goal.com, gazeta.ru

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