Если форвард Марсьяль забьет еще два гола, его команде придется заплатить 10 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" выплатить "Монако" бонус в случае, если Антони Марсьяль забьет 25 голов – на счету нападающего уже 23

Трансферная стоимость нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля может возрасти. Футболист в 2015 году был куплен у "Монако" за 60 миллионов евро и забил уже 23 гола.

По информации СМИ, если 21-летний француз забьет в общей сложности 25 мячей, то "МЮ" должен будет заплатить "Монако" еще 10 миллионов евро. Такой пункт прописан в контракте игрока.

Если в будущем Марсьяль проведет за сборную Франции 25 матчей и войдет в тройку претендентов на "Золотой мяч", манкунианцы должны будут заплатить еще по 10 миллионов.