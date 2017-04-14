Эсминцы США готовы нанести удар "Томагавками" по КНДР – NBC

Один из эсминцев США находится в 500 км от ядерных площадок КНДР

США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке, – сообщает 112.ua.

США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа "Томагавк", сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР. Кроме того, тяжелые бомбардировщики американских ВВС разместились на острове Гуам. Они, как подчеркивается, тоже готовы атаковать "по необходимости".

В то же время в Северной Корее предупредили, что ударят по США ядерным оружием, если зафиксируют атаку с американской стороны.

Напомним, в Госдепе заявили, что время для ведения долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, ситуация принимает срочный характер.

В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля – в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Также высказывалась версия о возможности проведения нового ракетного пуска.

Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу возможные варианты противодействия ядерной угрозе, исходящей от КНДР. Согласно им, США может разместить ядерное оружие в Южной Корее или попытаться ликвидировать Ким Чен Ына.