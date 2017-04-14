Эсминцы США готовы нанести удар "Томагавками" по КНДР – NBC

Сегодня, 08:25

Один из эсминцев США находится в 500 км от ядерных площадок КНДР

США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа &quot;Томагавк&quot;. Фото: CNN
США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа "Томагавк". Фото: CNN

США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке, – сообщает 112.ua.

США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа "Томагавк", сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР. Кроме того, тяжелые бомбардировщики американских ВВС разместились на острове Гуам. Они, как подчеркивается, тоже готовы атаковать "по необходимости".

В то же время в Северной Корее предупредили, что ударят по США ядерным оружием, если зафиксируют атаку с американской стороны.

Напомним, в Госдепе заявили, что время для ведения долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР прошло, ситуация принимает срочный характер.

В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля – в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Также высказывалась версия о возможности проведения нового ракетного пуска.

Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу возможные варианты противодействия ядерной угрозе, исходящей от КНДР. Согласно им, США может разместить ядерное оружие в Южной Корее или попытаться ликвидировать Ким Чен Ына.
США, оружие, КНДР, ядерное оружие, удар, эсминец

Вы сейчас просматриваете новость "Эсминцы США готовы нанести удар "Томагавками" по КНДР – NBC". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Коалиция ошибочно ударила по союзникам на севере Сирии. Иллюстрация: forumkavkaz.com

Коалиция во главе с США ошибочно ударила по союзникам в Сирии

Сегодня, 01:14

Воздушный удар под руководством США по ошибке убил 18 членов курдской и арабской милиции, которых поддерживал Вашингтон

Мир

Неядерная бомба. Иллюстрация: Военное обозрение

В США рассказали детали удара сверхмощной неядерной бомбой в Афганистане

Сегодня, 00:45

И.о. представителя Госдепартамента США Марк Тонер отметил, что решение было взвешенным

Мир

Марк Тонер. Фото: Facebook

Время для долгосрочных переговоров по ядерной проблеме КНДР истекло – Госдеп США

Вчера, 22:35

По словам Марка Тонера, "на протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали только наращивание усилий Северной Кореи по развитию ядерных вооружений"

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

США ударили "матерью всех бомб" по Афганистану - CNN

Вчера, 19:53

По сведениям источников, бомба были применена "несколько часов назад", чтобы уничтожить тоннели террористической группировки "Исламское государство"

Мир

Башар Асад, фото AFP

Асад заявил, что у Сирии нет химического оружия

Вчера, 16:58

Он также заявил, сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском Иблиде являются "стопроцентной фабрикацией"

Мир

Результаты химатаки в Сирии, фото AFP

Разведка США перехватила переговоры сирийских военных перед химатакой в Идлибе - CNN

Вчера, 14:45

При этом у американской разведки нет подтверждений об участии в подготовке атаки российской разведки или военных

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования