ЕСПЧ постановил, что РФ должна выплатить три миллиона евро родственникам погибших в Беслане

Россия должна выплатить три миллиона евро родственникам погибших и пострадавших в Беслане. Европейский суд по правам человека признал, что российские власти не сумели спланировать штурм так, чтобы он не навредил заложникам. И не провели тщательного расследования трагедии. Боевики захватили школу в северо-осетинском городе Беслан 1 сентября 2004 года. Они требовали вывести федеральные войска из Чечни. Три дня продолжались переговоры, потом начался штурм. Погибли 334 человека, из них половина – дети. В Кремле уже заявили, что с таким решением суда не согласны.