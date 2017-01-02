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Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен http://www.segodnya.ua/img/article/7852/31_main.1483371515.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/31_tn.1483371515.jpg Мир Республика Татарстан оказалась не готова взять на себя все расходы по проведению турнира

Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен

Сегодня, 21:29

Республика Татарстан оказалась не готова взять на себя все расходы по проведению турнира

Кубок мира по сноуборду в Казани не состоится. Фото AFP
Кубок мира по сноуборду в Казани не состоится. Фото AFP

Отменен этап Кубка мира-2016/17 по сноуборду в Казани, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS). Причиной стали финансовые проблемы – Республика Татарстан не готова взять на себя все расходы по проведению турнира. Этап должен был состояться с 24 по 26 февраля. 

Сейчас Федерация сноуборда России рассматривает вариант переноса этапа в другой город.

Ранее сообщалось, что в качестве альтернативных вариантов называются Москва и Екатеринбург.
сноуборд, зимние виды спорта

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СЭ

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