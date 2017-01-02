Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен
Республика Татарстан оказалась не готова взять на себя все расходы по проведению турнира
Отменен этап Кубка мира-2016/17 по сноуборду в Казани, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS). Причиной стали финансовые проблемы – Республика Татарстан не готова взять на себя все расходы по проведению турнира. Этап должен был состояться с 24 по 26 февраля.
Сейчас Федерация сноуборда России рассматривает вариант переноса этапа в другой город.
Ранее сообщалось, что в качестве альтернативных вариантов называются Москва и Екатеринбург.
Вы сейчас просматриваете новость "Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии