Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен

Отменен этап Кубка мира-2016/17 по сноуборду в Казани, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS). Причиной стали финансовые проблемы – Республика Татарстан не готова взять на себя все расходы по проведению турнира. Этап должен был состояться с 24 по 26 февраля.

Сейчас Федерация сноуборда России рассматривает вариант переноса этапа в другой город.

Ранее сообщалось, что в качестве альтернативных вариантов называются Москва и Екатеринбург.