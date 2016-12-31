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Это был трудный год: Путин обратился к россиянам (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/63_main.1483195394.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/63_tn.1483195394.jpg Мир Трудности, которые выпали на долю россиян, сплотили народ, считает российский лидер

Это был трудный год: Путин обратился к россиянам (видео)

Сегодня, 16:44

Трудности, которые выпали на долю россиян, сплотили народ, считает российский лидер


Президент России Владимир Путин напомнил российскому народу, что это был трудный год, который вынудил научиться жить в непростых условиях. Об этом он сказала в своем новогоднем обращении к жителям Дальнего Востока, которые уже отмечают Новый год, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что те трудности, которые выпали на долю россиян, сплотили народ.

"2016-й год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается. У нас огромная, уникальная и прекрасная страна! Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее", – сказал президент РФ.

В своем обращении глава государства вспомнил и о тех, кто встречает Новый год вдали от Родины.

"Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году", — заявил Путин.

Напомним, также Владимир Путин не забыл поздравить и новоизбранного президента США Дональда Трампа. Как отмечается в поздравлении, российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире.
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