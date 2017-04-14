"Это игра мускулами". Российский военный эксперт рассказал о супербомбе США

Применение американцами сверхмощной бомбы GBU-43 в Афганистане носила скорее характер политического послания другим странам, так как на саму ситуацию в этой стране это не повлияет. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik российский военный эксперт Михаил Ходаренок, передает РИА Новости.

"Это американская фугасная авиационная бомба. Она создана больше 10 лет назад. Это единственная бомба со спутниковым наведением. Сбрасывается она, как правило, с военно-транспортного самолета С-130 из-за своих размеров, потому что в длину она имеет больше девяти метров. Весит 9,5 тонн, из которых больше восьми – это гексоген, тротил и алюминиевый порошок", – рассказал Ходаренок.

Также он отметил, что подобные бомбы были у Советского Союза, которые также в свое время принимала на себя афганская земля.

"Сказать, что эта бомба – самая мощная и не имеющая аналога, наверное, будет не совсем верно. Сейчас в Афганистане был первый и единственный случай ее боевого применения. А в свое время дальняя авиация ВВС Советского Союза только за три месяца 1988 года с бомбардировщиков Ту-16 сбросила (в Афганистане, – ред.) 289 бомб ФАБ-9000 М-54. Это 9-тонные бомбы. Американцы, конечно, мастера рекламы, но им еще нужно подучить историю дальней авиации", – сказал эксперт.

По его словам, применение американцами такой бомбы это скорее привет для России, Северной Кореи и Ирана.

"Там вообще-то конца не видно. Там как началось в 2001 году, и с тех пор сказать, чтобы обстановка имела какую-то тенденцию к стабилизации, наверное, нельзя. Поэтому лично я не думаю, что единственный сброс этой бомбы как-то повлияет на общую обстановку в Афганистане. Какие-то частные задачи этим, конечно, можно решить, но перелома в общее развитие ситуации это не внесет. Это скорее игра мускулами. Это показ своих возможностей и нам, и Корее, и Ирану, и кому угодно", – считает Ходаренок.

Напомним, вчера США ударили сверхмощной бомбой по боевикам в Афганистане.

В свою очередь президент США Дональд Трамп остался очень доволен атакой на боевиков террористической группировки "Исламское государство" на территории Афганистана супербомбой. Он назвал это "успешным событием".