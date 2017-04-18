Этой ночью над Землей промчится огромный астероид – НАСА

Сегодня, 12:32

Последний раз он пролетал через солнечную систему 400 лет назад


Этой ночью над Землей промчится здоровенный астероид, который специалисты НАСА внесли в список потенциально опасных для Земли. Последний раз он пролетал через солнечную систему 400 лет назад. А следующее сближение с Землей ждут не раньше, чем через две с половиной тысячи лет.
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"Сегодня"

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