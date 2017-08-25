Агрессивное поведение России подорвало безопасность в Европе – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал нынешнюю политику России самым большим вызовом для Североатлантического альянса.

Об этом он заявил в четверг, 24 августа, выступая в итальянском городе Римини, передает Deutsche Welle.

"Сегодня мы сталкиваемся с самыми большими вызовами безопасности за целое поколение. Первый – Россия", – отметил Столтенберг.

Действия РФ угрожают международной безопасности, отметил генсек НАТО. "После "холодной войны" мы упорно работали над созданием стратегического партнерства с Россией. Но агрессивное поведение РФ подорвало доверие, стабильность и безопасность в Европе", – подчеркнул Столтенберг.

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В этом контексте он вспомнил об аннексии Крыма Россией. "В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Впервые после Второй мировой войны одно европейское государство забрало себе силой территорию другого", – отметил Йенс Столтенберг.

Поэтому НАТО исповедует подход к России, который состоит из двух частей: защиты и диалога. "Мы продолжаем участвовать в политическом диалоге с Россией. Но не стоит сомневаться в готовности и решимости НАТО защищать своих союзников", – сказал генсек Альянса.



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