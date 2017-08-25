Агрессивное поведение России подорвало безопасность в Европе – Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия России являются первым вызовом для европейской безопасности
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал нынешнюю политику России самым большим вызовом для Североатлантического альянса.
Об этом он заявил в четверг, 24 августа, выступая в итальянском городе Римини, передает Deutsche Welle.
"Сегодня мы сталкиваемся с самыми большими вызовами безопасности за целое поколение. Первый – Россия", – отметил Столтенберг.
Действия РФ угрожают международной безопасности, отметил генсек НАТО. "После "холодной войны" мы упорно работали над созданием стратегического партнерства с Россией. Но агрессивное поведение РФ подорвало доверие, стабильность и безопасность в Европе", – подчеркнул Столтенберг.
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В этом контексте он вспомнил об аннексии Крыма Россией. "В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Впервые после Второй мировой войны одно европейское государство забрало себе силой территорию другого", – отметил Йенс Столтенберг.
Поэтому НАТО исповедует подход к России, который состоит из двух частей: защиты и диалога. "Мы продолжаем участвовать в политическом диалоге с Россией. Но не стоит сомневаться в готовности и решимости НАТО защищать своих союзников", – сказал генсек Альянса.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис и его украинский коллега Степан Полторак обсудили реформирование украинской армии в условиях российский агрессии.
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