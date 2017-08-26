Брюссельский террорист имел при себе муляж оружия и два экземпляра Корана
Нападение устроил 30-летний выходец из Сомали, получивший бельгийское гражданство
Террорист, напавший на военных в центре Брюсселя, имел при себе муляж огнестрельного оружия и два экземпляра Корана. Об этом сообщила федеральная прокуратура Бельгии.
Личность напавшего установлена — это 30-летний выходец из Сомали, получивший бельгийское гражданство в 2015 году. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности.
В феврале 2017 года он привлекался к ответственности за нанесение телесных повреждений.
В заявлении брюссельской прокуратуры отмечается, что прокуратура расследует каждый случай использования табельного оружия представителями правоохранительных органов. Гособвинители подтвердили, что военнослужащие дважды выстрелили в подозреваемого, когда тот напал на них с ножом.
Напомним, военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился мужчина с ножом.
Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки.
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