Брюссельский террорист имел при себе муляж оружия и два экземпляра Корана

Террорист, напавший на военных в центре Брюсселя, имел при себе муляж огнестрельного оружия и два экземпляра Корана. Об этом сообщила федеральная прокуратура Бельгии.

Личность напавшего установлена — это 30-летний выходец из Сомали, получивший бельгийское гражданство в 2015 году. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Нападение на военный патруль в Брюсселе признали терактом

В феврале 2017 года он привлекался к ответственности за нанесение телесных повреждений.

В заявлении брюссельской прокуратуры отмечается, что прокуратура расследует каждый случай использования табельного оружия представителями правоохранительных органов. Гособвинители подтвердили, что военнослужащие дважды выстрелили в подозреваемого, когда тот напал на них с ножом.

Напомним, военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился мужчина с ножом.

Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки.