Число жертв терактов в Испании возросло до 15

Появились новые детали о погибшем якобы водителе фургона, который наехал на полицейских

Число погибших в результате теракта в Каталонии (Испания) возросло с 14 до 15, сообщает 112.ua со ссылкой на Vanguardia.

Ранее отмечалось, что после теракта в центре Барселоны белый фургон наехал на полицейских, его водитель был убит в перестрелке. Власти заявили, что убитый испанец был не причастен к теракту. Как оказалось, погибший сидел в кресле пассажира и был не застрелен силовиками, а зарезан неизвестным.

По данным издания, погибшего звали Пау Перес, ему было 35 лет.

Как известно, следствие связывает этот инцидент с автомобилем с терактом на улице Рамбла.

Напомним, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позже.

Ранее сообщалось о 14 погибших и более 100 раненых в результате терактов.