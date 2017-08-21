Елизавета II не собирается уступать престол принцу Чарльзу – СМИ
По словам неофициальных источников, королева остается как никогда привержена своему долгу
Королева Великобритании Елизавета II не будет уступать трон принцу Чарльзу, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к королеве.
Ранее автор издания Mail on Sunday Роберт Джобсон сообщил, что, согласно информации источников в Букингемском дворце, королева сказала своим родным следующее: если она доживет до 95 лет, то уступит место Чарльзу посредством Акта о регентстве. Пресс-служба наследника британского престола принца Чарльза отказалась от комментариев сообщения о предполагаемом регентстве сына Елизаветы II.
По словам источников издания, королева остается как никогда привержена своему долгу. Они также опровергли сообщения о том, что королева запросит вступление в силу Акта о регентстве в ближайшем будущем. Как сообщили газете три источника, ни Букингемский дворец, ни вестминстерская резиденция Чарльза Кларенс-хаус не планируют передачу полномочий.
Представители дворца отказались от комментариев, но напомнили клятву королевы, которую она сделала на 21-й день рождения, когда она поклялась, что будет служить стране всю свою жизнь. "Пока она здорова, несмотря на свой возраст, я не вижу (возможности — Ред.) регентства", — заявил один из источников изданию.
По его словам, передача полномочий может состояться только в том случае, если королева окажется неспособна выполнять свои обязанности из-за состояния здоровья.
Сейчас королеве Елизавете II 91 год, недавно ее муж, герцог Эдинбургский Филип, фактически вышел на пенсию — дворец объявил, что герцог больше не будет выполнять свои официальные обязательства и посещать мероприятия в качестве официального лица.
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